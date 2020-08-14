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Китай в июле нарастил импорт нефти на 25% 

Прайм 54 минуты назад
Китай нарастил импорт нефти
Фото: Reuters
Импорт сырой нефти Китаем в июле вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 51,3 миллиона тонн, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления страны.

"Темы роста импорта сырой нефти быстро растут, мировые цены на нефть повысились. В июле импорт сырой нефти составил 51,29 миллиона тонн, что на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", — говорится в докладе.

За семь месяцев этого года Китай импортировал 320 миллионов тонн нефти, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Импорт природного газа в Китай в июле сократился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Импорт природного газа с роста перешел к падению. В июле импорт природного газа составил 7,35 тонны, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июне импорт природного газа вырос на 11,5%", — говорится в докладе.

С начала года Китай импортировал 55,71 миллиона тонн природного газа, что на 1,95 миллиона тонн больше, чем за этот же период 2019 года.
Объем добычи природного газа внутри страны в июле составил 14,2 миллиарда кубометров, что на 4,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
С января по июль 2020 года объем добычи природного газа вырос на 9,5% по сравнению с прошлым годом, составив 1,083 триллиона кубометров.
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