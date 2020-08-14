Госдолг Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в июне текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума — 2,5306 триллиона евро, сообщил в пятницу Банк Италии.

По данным центрального банка, по сравнению с маем суверенная задолженность Италии выросла сразу более чем на 20 миллиардов евро. Это произошло за счет увеличения расходов центральной государственной администрации, задолженность которой выросла на 21,7 миллиарда евро. При этом долги местных административных органов снизились на 1,2 миллиарда евро.

Банк Италии обращает в этой связи внимание на серьезные последствия чрезвычайных финансово-экономических мер, предпринятых национальным правительством в связи с пандемией COVID-19. В результате госдолг за первое полугодие 2020 года вырос почти на 86,5 миллиарда евро, что более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Размер госдолга Италии в мае впервые в истории республики превысил 2,5 триллиона евро.