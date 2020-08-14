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ЦБ ответил на предложение ввести 300-рублевую купюру в России 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
ЦБ оценил идею о 300-рублевой купюре в России
Фото: ТАСС
Центральный банк (ЦБ) не будет выпускать 300-рублевые купюры с видами Екатеринбурга, об этом сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе регулятора. С предложением ввести новую банкноту по случаю 300-летия города ранее выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.
В ЦБ заявили, что необходимости в таких купюрах сейчас нет.

«Совет директоров Банка России принимает решение о необходимости внесения изменений в номинальный ряд банкнот исходя из экономической целесообразности. На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — ответили изданию в Центробанке.

На банкнотах депутат предлагал разметить изображения цирка, городской мэрии и дома Н. И. Севастьянова. Пирожков уверен, что новая купюра была бы хорошим подарком для всего Урала.
Ранее сообщалось, что в России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов.
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Экономика , Андрей Пирожков , Центральный банк России
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