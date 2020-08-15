Названы сроки завершения строительства «Северного потока—2»

«Сам «Северный поток — 2» Газпромом делается за свой счёт из-за того, что были ограничения по вхождению в капитал компании Nord Stream 2. К тому же там осталось всего 160 км трубы. Как-нибудь Газпром это потянет сам точно. Самое главное, чтобы сухопутная часть проекта была построена и готова принимать газ из «Северного потока — 2». А все эти заявления делаются как раз для того, чтобы обезопасить себя от американских санкций и имеют больше политический характер», — сказал Сергей Пикин.