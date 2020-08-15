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В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2» 

Национальная Служба Новостей 30 минут назад
Названы сроки завершения строительства «Северного потока—2»
Фото: Национальная Служба Новостей
Конец 2020 — первый квартал 2021 года могут стать завершающим этапом в строительстве газопровода «Северный поток-2». Так считают аналитики, с которыми побеседовал «Московский комсомолец». По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, высок шанс окончания строительства газопровода в первом квартале нового года.

«Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, "Северный поток — 2" мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются», — считает эксперт.

Главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин называет более поздние сроки окончания российского проекта — второй квартал 2021 года.

«Но подводную часть лучше завершить до выборов в США, то есть до ноября, так как победа Дональда Трампа не гарантирована», — отметил Шеин.

По прогнозам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, «Северный поток-2» будет достроен к концу года и введен в эксплуатацию к середине весны-2021. Свои выводы он строит на возможном использовании двух судов — «Фортуна» и «Академик Черский».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил НСН, что заявления о возможной приостановке строительства «Северного потока — 2» делаются для защиты от американских санкций и носят политический характер.

«Сам «Северный поток — 2» Газпромом делается за свой счёт из-за того, что были ограничения по вхождению в капитал компании Nord Stream 2. К тому же там осталось всего 160 км трубы. Как-нибудь Газпром это потянет сам точно. Самое главное, чтобы сухопутная часть проекта была построена и готова принимать газ из «Северного потока — 2». А все эти заявления делаются как раз для того, чтобы обезопасить себя от американских санкций и имеют больше политический характер», — сказал Сергей Пикин.

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Комментарии 1
Экономика , Компании , Сергей Пикин , Максим Шеин , Артем Деев , Игорь Юшков , Дональд Трамп , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , БКС Брокер , Московский комсомолец
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