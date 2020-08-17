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Германию накрыл транспортный кризис 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Германию накрыл транспортный кризис
Фото: globallookpress.com
На фоне пандемии коронавируса Германию накрыл транспортный кризис. Жители страны начали пересаживаться на велосипеды. Массовый отказ от общественного транспорта грозит серьезными последствиями, сообщает Die Welt.
С начала пандемии COVID-19 количество велосипедистов на дорогах по всей Германии увеличилось в два раза, в то время как общественный транспорт почти опустел. Так, в марте и апреле количество пассажиров сократилось почти на 90 процентов. После снятия некоторых ограничений ситуация немного улучшилась. В сравнении с весной 2020-го метро или автобусами в стране в настоящее время пользуются на 60 процентов меньше людей.
Эксперты отмечают, что использование велосипедов хорошо скажется и на экологической обстановке, и на здоровье жителей. Однако не вся общественность смотрит на сложившуюся ситуацию позитивно. Андреас Кни (Andreas Knie), профессор Берлинского центра социальных наук (WZB Berlin Social Science Center), считает, что индустрия общественного транспорта требует дополнительного финансирования. Если не поддержать ее, в будущем это приведет к повышению цен на проезд и отсутствию пассажиров.
Ранее, в июле, сообщалось, что пандемия коронавируса спровоцировала рост глобального спроса на велосипеды, причем этот тренд не обошел стороной и Россию. По данным исследовательской компании NPD Group, в апреле продажи велосипедов, запчастей и велоаксессуаров в США выросли на 75 процентов по сравнению с апрелем 2019-го. В российских веломагазинах тем временем возникли проблемы с поставками.
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Экономика , Die Welt
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