Курс доллара: Россия и Китай обрушат Америку 

В будущем из-за отказа стран от расчетов в американской валюте курс доллара заметно упадет.

Издание обратило внимание на программы по дедолларизации России и Китая. Во втором квартале 2020 года 50,8 процента всего экспорта из РФ в КНР были оплачены в евро, причем речь идет не о маленьких суммах: только в 2019-м Китай купил у России товаров и услуг на 48 миллиардов евро.

С помощью дедолларизации Россия хочет сделать себя менее уязвимой для санкций, введенных в 2014 году после присоединения Крыма и военного конфликта в Донбассе.

К России и Китаю присоединился Иран, который в последние несколько лет использует для нефтяных расчетов только евро. Кроме того, КНР все усерднее работает над тем, чтобы юань занял место одной из основных мировых валют, и открывает свои банки по всему миру.

Focus отмечает, что потеря долларом лидерских позиций будет означать для США потерю не только престижа, но и власти. Санкции против России и Ирана были эффективны, так как эти страны зависят от доллара, но благодаря дедолларизации санкционные атаки американцев могут стать менее болезненными.