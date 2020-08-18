Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.53
87.30
87.07
Прогноз
24.08 – 31.08
$
75.00
87.75
Индексы и котировки Brent
45.47
+0.07 Золото
2006.54
+0.05 РТС
1308.71
–1.14
Динамика валют
EUR / USD
18.08
1.1892
+0.0130
03.08
1.1762
14.08
06.08
23.07

Курс доллара: Россия и Китай обрушат Америку 

Мария Иванова и ещё 5 1 час назад
Курс доллара: Россия и Китай обрушат Америку
Фото: ТАСС
В будущем из-за отказа стран от расчетов в американской валюте курс доллара заметно упадет.
Издание обратило внимание на программы по дедолларизации России и Китая. Во втором квартале 2020 года 50,8 процента всего экспорта из РФ в КНР были оплачены в евро, причем речь идет не о маленьких суммах: только в 2019-м Китай купил у России товаров и услуг на 48 миллиардов евро.
С помощью дедолларизации Россия хочет сделать себя менее уязвимой для санкций, введенных в 2014 году после присоединения Крыма и военного конфликта в Донбассе.
К России и Китаю присоединился Иран, который в последние несколько лет использует для нефтяных расчетов только евро. Кроме того, КНР все усерднее работает над тем, чтобы юань занял место одной из основных мировых валют, и открывает свои банки по всему миру.
Focus отмечает, что потеря долларом лидерских позиций будет означать для США потерю не только престижа, но и власти. Санкции против России и Ирана были эффективны, так как эти страны зависят от доллара, но благодаря дедолларизации санкционные атаки американцев могут стать менее болезненными.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин заявил, что выборы президента США и связанные с ними события могут обвалить курс доллара на треть.
Курс доллара онлайн смотрите на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Каждый 6-й работодатель обращает внимание на знаки зодиака
Комментарии
Экономика , Михаил Делягин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основатель Petropavlovsk Масловский покинул компанию
Основатель Petropavlovsk Масловский покинул компанию
России предрекли проблемы из-за Белоруссии
России предрекли проблемы из-за Белоруссии
Названы сроки завершения строительства «Северного потока—2»
Названы сроки завершения строительства «Северного потока—2»
Москвичи отказались снижать ставки аренды жилья
Москвичи отказались снижать ставки аренды жилья
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение