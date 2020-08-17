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Количество бумажных денег выросло на фоне пандемии 

Финмаркет и ещё 1 1 час назад
Количество бумажных денег в России выросло
Фото: ТАСС
Коронавирусный кризис кардинально отличается от предыдущего финансового катаклизма. Касается это, в том числе, и наличного обращения. Для примера, в 2015 году, когда наблюдалось изъятие из оборота наличности на 317,1 млрд рублей, количество банкнот сократилось на 400 млн штук. В Центробанке тогда объясняли этот факт сокращением реальных располагаемых доходов населения и снижением потребительского спроса, что в итоге привело к изменению потребности в наличности.
В нынешнем году произошел обратный процесс. В первой половине 2020-го Центробанк допечатал 460 млн купюр, сообщили в пресс-службе регулятора. Причем, по расчетам "Известий", большая часть эмиссии — 320 млн штук — пришлась на самую крупную купюру в 5 тыс. рублей (около 1,6 трлн рублей). В связи с этим доля пятитысячной купюры в общем количестве бумажных денег выросла с 26% до 29%, а по сумме — с 77% до 78%.
Как показывают данные ЦБ, тенденция к сокращению количества бумажных денег в обращении, которая возобновилась в 2019-м после двухлетнего перерыва, прервалась в нынешнем году. В Центробанке необходимость дополнительной эмиссии объясняют потребностями экономики, а также повышенным спросом на наличность со стороны бизнеса и граждан.

"Сейчас Банк России счел возможным увеличить долю наличных в обращении, чтобы стимулировать кредитование. Но, думается, что беспрецедентное квартальное сокращение экономики, риск возникновения нового банковского кризиса вынудили малый бизнес и граждан перейти на расчеты наличными", — полагает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин также считает, что бизнесу наличные потребовались, в том числе, для "оптимизации". Другое дело — население, которое, начиная с марта снимало деньги, чтобы иметь их под рукой на период самоизоляции.
Разницу в спросе на наличность в 2015 году и сейчас во многом определило поведение населения в отношении вкладов, полагает доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев.

"Тогда ставки были выше инфляции и было выгодно класть деньги на депозиты, — пояснил он. — Сейчас обещанная доходность в большинстве банков не компенсирует даже инфляцию. И на фоне пандемии и введения налогов на депозиты произошел отток вкладов населения вследствие паники. Новые депозиты люди открывать не спешат".

Именно в увеличении объема наличных на фоне осторожного инвестиционного поведения населения эксперты и видят определенный риск. Новая эмиссия, по их мнению, может осесть "под матрасами". По мнению Ордова, объем наличных снизится по мере восстановления экономики и доверия к банковскому сектору.
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Экономика , Александр Бахтин , Никита Моисеев , Финансовый университет , Центральный банк России , газета "Известия"
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