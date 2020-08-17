«Московская схема»: из России выводили миллиарды 

Ирина Волк Официальный представитель МВД России сообщила ТАСС, что российские полицейские пресекли канал вывода миллиардов рублей из России на заграничные счета. Преступники, по ее словам, применяли хитрую схему с участием арбитражного суда и службы судебных приставов.

В деле участвовали две компании, одна из которых якобы задолжала приличную сумму другой. Представители «пострадавшей» фирмы, для того чтобы получить деньги по закону, обращались в арбитражный суд, который выносил постановление о взыскании задолженности. Средства сначала поступали судебным приставам, а затем истец просил перечислить долг на его счет, который оказывался зарегистрирован за рубежом.

«Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей», — подчеркнула Волк.

В деле, по словам официального представителя МВД России, есть четыре фигуранта: двое находятся под домашним арестом, еще двое отпущены под подписку о невыезде. Правоохранители уже нашли солидное количество доказательств их вины: в частности, электронные ключи системы «банк-клиент», печати свыше 200 юридических лиц, документы и др.