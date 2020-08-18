Названы наиболее пострадавшие от кризиса регионы РФ

Как отмечают аналитики, при планировании путешествия по России стоит учитывать готовность региона к выходу из самоизоляции — например, с помощью карты на портале стопкоронавирус.рф. Готовность к снятию ограничений зависит от коэффициента распространения инфекции, количества свободных больничных коек и масштаба тестирования на коронавирус.
Наиболее благоприятными для отдыха эксперты называют регионы, которые находятся на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Распространение заболевания в них находится под контролем, а ограничений меньше по сравнению с другими регионами.
В число регионов с максимальной готовностью к выходу из самоизоляции вошли Москва и Московская область, а также Крым и Краснодарский край.
На третьем этапе снятия ограничений находятся и другие регионы:
Калужская область;
Владимирская область;
Смоленская область;
Рязанская область;
Липецкая область;
Тамбовская область;
Пензенская область;
республика Марий Эл;
Волгоградская область;
республика Адыгея;
Карачаево-Черкесская республика;
Кабардино-Балкарская республика;
республика Ингушетия;
Чеченская республика;
Забайкальский край;
Сахалинская область;
Чукотский автономный округ.
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в июне — июле самыми востребованными авианаправлениями стали рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик и Махачкалу. Также в десятку входит направление Санкт-Петербург — Симферополь.
По всем популярным авианаправлениям для путешествий в июне — июле 2020 года аналитики «Туту.ру» зафиксировали снижение среднего чека. Снижение цен по трем самым популярным маршрутам составило от 16% до 21%: это рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу.