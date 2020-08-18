Названы наиболее пострадавшие от кризиса регионы РФ

Как отмечают аналитики, при планировании путешествия по России стоит учитывать готовность региона к выходу из самоизоляции — например, с помощью карты на портале стопкоронавирус.рф. Готовность к снятию ограничений зависит от коэффициента распространения инфекции, количества свободных больничных коек и масштаба тестирования на коронавирус.

Наиболее благоприятными для отдыха эксперты называют регионы, которые находятся на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Распространение заболевания в них находится под контролем, а ограничений меньше по сравнению с другими регионами.

В число регионов с максимальной готовностью к выходу из самоизоляции вошли Москва и Московская область, а также Крым и Краснодарский край.

На третьем этапе снятия ограничений находятся и другие регионы:

Калужская область;

Владимирская область;

Смоленская область;

Рязанская область;

Липецкая область;

Тамбовская область;

Пензенская область;

республика Марий Эл;

Волгоградская область;

республика Адыгея;

Карачаево-Черкесская республика;

Кабардино-Балкарская республика;

республика Ингушетия;

Чеченская республика;

Забайкальский край;

Сахалинская область;

Чукотский автономный округ.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в июне — июле самыми востребованными авианаправлениями стали рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик и Махачкалу. Также в десятку входит направление Санкт-Петербург — Симферополь.

По всем популярным авианаправлениям для путешествий в июне — июле 2020 года аналитики «Туту.ру» зафиксировали снижение среднего чека. Снижение цен по трем самым популярным маршрутам составило от 16% до 21%: это рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу.