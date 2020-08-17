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Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названы наиболее пострадавшие от кризиса регионы РФ
Фото: ТАСС
Хуже всего кризис перенесли во Владимирской, Костромской, Новгородской областях, Дагестане, Ингушетии, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии и некоторых других регионах России. Об этом говорится в исследовании «Где в России жить хорошо» НИУ ВШЭ.
Экономисты учитывали динамику заработной платы, инфляции и безработицы. Например, в Новгородской и Костромской областях зарплаты в среднем снизились на 12,5 и 3,1 процента соответственно (наименьшие темпы прироста по этому показателю).
Меньше других от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пострадали жители Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей. Например, в Саратовской области в первом полугодии зафиксирован наибольший рост зарплат — на 12,5 процента, а в Чукотском автономном округе всплеска инфляции и безработицы практически не было (1,7 и 1,2 процента соответственно), отмечают экономисты.
В числе регионов, в которых индекс социально-экономического стресса ниже среднего по России, экономисты назвали Москву и Санкт-Петербург, а также Камчатский край, Московскую и Смоленскую область. Уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от кризиса регионах в первом полугодии различался в два раза, а уровень безработицы — в четыре.
Ранее специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова пришли к выводу, что бюджеты богатых регионов России пострадают сильнее из-за кризиса, чем финансы проблемных субъектов. Такая тенденция связна с их сильной зависимостью от бизнеса и промышленных предприятий.
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Экономика , ВШЭ
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