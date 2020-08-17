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Курс евро к рублю показал максимум с начала августа в ходе торгов на Московской бирже

В 14.55 евро торговался на уровне 87,27 рубля. Чуть ранее он достигал еще больших значений — 87,38 рубля. С начала торгов европейская валюта выросла более чем на рубль.

Доллар также дорожает и уже достиг уровня 73,61 рубля.

Негативное влияние на курс рубля, по мнению аналитиков, оказывает снижение стоимости нефти и продажа рублевых гособлигаций. Североморская нефть Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель — цены идут вниз из-за озвученного Ираном намерения увеличить добычу топлива.