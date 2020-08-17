Курс евро к рублю показал максимум с начала августа в ходе торгов на Московской бирже.
В 14.55 евро торговался на уровне 87,27 рубля. Чуть ранее он достигал еще больших значений — 87,38 рубля. С начала торгов европейская валюта выросла более чем на рубль.
Доллар также дорожает и уже достиг уровня 73,61 рубля.
Негативное влияние на курс рубля, по мнению аналитиков, оказывает снижение стоимости нефти и продажа рублевых гособлигаций. Североморская нефть Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель — цены идут вниз из-за озвученного Ираном намерения увеличить добычу топлива.
Ранее, как писал «Рамблер», аналитик FxPro Александр Купцикевич допустил, что рубль в краткосрочной перспективе может резко подешеветь по отношению к доллару и евро. Российская национальную валюту, по его мнению, могут потянуть за собой стремительно падающие белорусский рубль и турецкая лира.