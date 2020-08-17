Курс евро взлетел 

В ходе торгов на Московской бирже к середине понедельника, 17 августа, курс евро вырос до максимума с начала месяца, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:55 европейская валюта торгуется на уровне 87,27 рубля, на максимуме она доходила до 87,38 рубля. С начала дня евро подорожал более чем на рубль.

Доллар также вырос более чем на процент — до 73,61 рубля, на таком же уровне он торговался в четверг, 13 августа.

Давление на рубль оказывают как продажа рублевых гособлигаций, так и ситуация на рынке нефти. Стоимость сорта Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель, а кроме того, иранские нефтяные компании сообщили о грядущем увеличении нефтедобывающих мощностей в стране.