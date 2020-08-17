Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
86.90
$
73.53
87.05
74.20
Прогноз
24.08 – 31.08
$
72.80
86.20
Индексы и котировки Brent
45.27
–0.04 Золото
1981.48
–0.19 РТС
1323.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1870
+0.0108
03.08
1.1762
13.08
05.08
22.07

Эксперт оценил риски для рубля от конфликта в Белоруссии 

Вероника Полынина 1 час назад
Конфликт в Белоруссии может уронить рубль
Фото: Reuters
Эксперты оценили риски для рубля от политической обстановки в Белоруссии. По их мнению, обострение ситуации в соседней стране может негативно сказаться на российской валюте.
Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что курс рубля может резко просесть в том случае, если «со стороны России последуют какие-то прямые действия в адрес Белоруссии».

«Международное сообщество может очень нервно отреагировать на этот шаг», — приводит РБК слова эксперта.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, если Кремль вмешается в ситуацию в Белоруссии, этот шаг будет расцениваться «по аналогии с Крымом» и последуют новые санкции.
При этом Порывай отмечает, что в настоящий момент рынки уверены, не воспринимают ситуацию в Белоруссии как риск.

«А пока рынки уверены, что Россия ничего делать не будет, все будет более или менее нейтрально», — заявил аналитик.

Как сообщал «Рамблер», в ходе торгов в понедельник курс евро к рублю поднялся до максимума с начала августа. Курс евро расчетами «завтра» на 20.23 мск рос на 90 копеек, до 87,15 рубля. Курс доллара поднимался на 57 копеек, до 73,44 рубля.
Видео дня. Россияне отказываются от использования мелочи
Комментарии 1
Экономика , Рынки , Дмитрий Долгин , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфискация денег: кого коснутся поправки
Конфискация денег: кого коснутся поправки
Россияне получат прибавку к пенсии
Россияне получат прибавку к пенсии
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
В Совфеде рассказали о деноминации рубля
В Совфеде рассказали о деноминации рубля
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение