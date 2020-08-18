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Ждите роковой сентябрь: Делягин рассказал, чего надо бояться россиянам 

Deita.ru 6 часов назад
Россиян предупредили о роковом сентябре
Фото: ТАСС
Капитализм, как способ организации общественных отношений, окончательно разрушается, считает известный российских экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
О том, в какой момент может произойти его окончательных крах и чего надо бояться при этом процессе россиянам, эксперт рассказал в интервью предпринимателю Андрей Ковалёву для его YouTube-канала «Ассенизатор».
По его словам, признаки скорого обрушения старой модели устройства современного социума каждый из нас видит своими глазами на передовицах всех новостных ресурсов мира: человечество входит в режим мощнейшей турбулентности. Но, как говорится, можно предсказать вхождение в кризис, но трудно предсказать, как из него выйти.
Анализ происходящих событий и ускорение нарастающей социально-экономической энтропии говорит нам о том, что предстоящий сентябрь должен стать роковым для всего мира и России, в частности. Именно в этом месяце будет решаться дальнейшая судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — конструкции всего западного мира, куда входит и наша страна. Всё идёт к некой развязке и кульминации и в США, и в Белоруссии, и в России.
В сентябре в Америке должна выйти на финишную прямую президентская гонка, что может совпасть с пиком гражданской войны, начавшейся по всей стране ещё в мае. Несмотря на все усилия властей, обстановка продолжает накаляться и в следующем месяце усугубится тем, что подойдёт к концу программа прямой экономической помощи американскому бизнесу и населению. Компании начнут платить, как и прежде налоги, а обычные люди, миллионы из которых остаются безработными, перестанут получать пособия.
Должно произойти чудо, чтобы все эти факторы в совокупности не привели к социальному взрыву. Что будет со всем остальным миром, если начнёт полыхать Америка, рассказывать не надо, считает Делягин. В то же время затянувшийся политический кризис в Белоруссии также в сентябре должен получить своё разрешение, в какую-либо из сторон: либо в стране будет назначен новый президент, либо Лукашенко должен будет как-то договориться и с Европой, и с Россией, и со своими гражданами. Шансов на это у него очень мало.
В России же народ ожидают осенние выборы. Учитывая то, что до них осталось совсем мало времени, скорее всего, хабаровская волна протестов дотянет до этого события и может распространиться уже на всю страну. В случае, если люди начнут фиксировать фальсификации на участках, властям не избежать настоящей всенародного фронта возмущения. Всё это также не добавляет стабильности обстановки в стране. Кроме этого, происходящее будет форсировано стремительным обрушением рубля и девальвацией, которые неизбежны в условиях кризиса.
Общество ждёт рождение новой государственности. Так что сентябрь обещает быть роковым. Остаётся ждать его с боязнью и напряжением, считает Делягин.
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Комментарии 5
Экономика , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
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