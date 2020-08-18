В «войнах» США и Китая увидели просвет 

Старший научный сотрудник Brookings Institution Дэвид Доллар в интервью CNBC увидел просвет в отношениях США и Китая, которые в последние месяцы характеризуются сразу двумя «войнами»: торговой и технологической. По его словам, на руку обеим сторонам может сыграть перенос переговоров о пересмотре условий «первой фазы» торговой сделки.

Перенос переговоров поможет и Вашингтону, и, даже в большей степени, Пекину лучше подготовиться к ним. В частности, Китай сможет закупить больше американской продукции, указанной в первоначальном варианте документа. На данный момент запланированный на 2020 год показатель выполнен меньше, чем наполовину — во многом из-за упавшего в результате пандемии коронавируса глобального спроса.

Помимо этого, руководство Китая в середине августа традиционно проводит секретную встречу, в которой участвует глава китайской делегации, вице-премьер правительства Лю Хэ. Без него переговоры, первоначально назначенные на 15 августа, не были бы полноценными, как и достигнутые на них результаты.

Еще один фактор — новые ограничения в отношении китайских технологических компаний, введенные Белым домом из-за подозрений в передаче персональных данных пользователей спецслужбам КНР. Правительство Китая пока не выработало общую позицию по этому вопросу, который также должен стать одним из ключевых на переговорах.

Все эти обстоятельства указывают на то, что перенос встречи позитивно скажется на ее итогах — стороны сумеют лучше подготовиться и с большей вероятностью придут к обоюдовыгодному решению, указал Доллар. Растущий глобальный спрос должен приблизить показатель уже закупленных Китаем американских товаров (всего по условиям оригинального соглашения, Пекин должен закупить в 2020 году товары на 200 миллиардов долларов).

«Первая фаза» торговой сделки, которая, по замыслу властей США и Китая, должна была создать условия для полноценного перемирия в торговой войне, была заключена в январе. Стороны планировали перейти ко «второй фазе», однако сделать это не удалось из-за начавшейся пандемии коронавируса и обострившихся межгосударственных отношений.