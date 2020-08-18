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Идея страны ЕС оживить экономику дискотеками провалилась 

Lenta.ru 1 час назад
Идея Испании заработать на дискотеках провалилась
Фото: Reuters
Власти Испании приняли решение снова закрыть ночные клубы от Ибицы до Мадрида на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, это становится еще одним ударом по туристической индустрии страны с оборотом в 175 миллиардов долларов.
Ограничительные меры касаются почти 25 тысяч клубов и дискотек. Таким образом, идея оживить экономику за счет гостиничного и ресторанного секторов провалилась. Среди крупнейших экономик ЕС именно в Испании сейчас фиксируется наибольший рост инфицированных: только за прошлую неделю число зараженных перевалило за 27 тысяч человек. Местный Минзрав заключил, что общение в клубах и на дискотеках еще сильнее способствует распространению вируса. Игроки рынка уверены, что сектору нужна финансовая помощь, а не ограничения и собираются подать на правительство в суд. Что касается ресторанов, то им запретят обслуживать клиентов после полуночи, а закрываться они должны не позже часа ночи.
Репрессии в отношении ночных клубов принимают и в Италии, где в начале пандемии складывалась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Заведения там будут закрыты по крайней мере до сентября, а в общественных местах необходимо носить маски.
В целом на фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса, спровоцированного падением цен на нефть, экономика еврозоны переживает историческое падение, сократившись на 14,4 процента в годовом выражении. Причем Испания пострадала от кризиса сильнее остальных стран: ВВП упал на 18,5 процента.
За последние три месяца сокращение произошло почти во всех секторах испанской экономики, но сильнее всего ограничения из-за COVID-19 сказались на розничной торговле, транспорте, туризме и ресторанном бизнесе. В совокупности эти сферы потеряли до 40 процентов. Ограничительные меры разогнали безработицу: за три месяца она выросла на 15 процентов. Аналитики полагают, что к концу года банкротами могут стать десятки тысяч малых и средних предприятий.
Восстановление тормозит провальный курортный сезон и повторное введение ограничений из-за роста распространения COVID-19. Аналитики верят, что ситуация начнет приходить в норму только в третьем квартале года, но надежды на быстрый рост экономики у них нет.
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Экономика , ЕС
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