Эпидемия коронавируса стала шоком для рынка труда 

Возрастающие в результате «цифровизации» труда отчуждение и атомизация общества представляют новый вызов для человечества, которое всю историю жило «стадно». Большой психологической потерей станет разрыв связей с коллективом, отсутствие деловых командировок, общения с коллегами, физического и эмоционального контакта.

Немецкий фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) одним из первых в Европе опубликовал комплексный анализ изменений, которые произошли в результате пандемии коронавируса на рынке труда в Германии и других развитых странах. В документе отмечается подлинный шок, который вызвало у сотрудников компаний массовое закрытие офисных помещений, повлекшее за собой вынужденный переход к удаленной работе на дому.

Стали ненужными деловые командировки, авиаперелеты, собрания больших коллективов, корпоративные мероприятия и профсоюзные собрания. Для кого-то работа на дому стала благоприятной возможностью самим планировать свое время и определять последовательность задач, однако для большинства сотрудников «удаленка» стала нежелательным психологическим стрессом, который зачастую был усилен неблагоприятными домашними условиями. Как оказалось, большинство работников оказалось не готово работать в условиях социальной изоляции, когда на смену живым человеческим контактам пришло виртуальное общение.

Авторы доклада выделяют две основные тенденции:

1. Резкое ускорение цифровой организации труда. Подавляющее большинство экспертов уверено, что работа на удалении станет со временем правилом, а привычные формы коллективной трудовой активности — скорее исключением. После нынешней эпидемии covid-19 в обиход гораздо шире войдут цифровые услуги и новые методы коммуникаций. После того как первый шок пройдет, уверены эксперты, работа на удалении станет привычной и даже повысит производительность труда. Вместе с тем эпидемия коронавируса позволила работодателям осуществить «офисную чистку», о которой они и раньше задумывались, но не имели законных оснований осуществить. Теперь такая мечта «эффективных менеджеров» осуществилась.

2. Поскольку на «удаленке» довольно трудно контролировать сотрудников, все большее значение приобретает фактор доверия и личной ответственности. Большинство экспертов считает, что в конечном счете будет найден правильный баланс между физическим присутствием на работе и мобильным трудом на расстоянии. Этот баланс будут определять как менеджеры, так и сотрудники. Однако решение такой задачи станет подлинным вызовом для традиционных, иерархически построенных компаний, основанных на командно-административном подходе.

Возрастающие в результате «цифровизации» труда отчуждение и атомизация общества представляют новый вызов для человечества, которое всю историю жило «стадно». Большой психологической потерей станет разрыв связей с трудовым коллективом, отсутствие деловых командировок, общения с коллегами, физического и эмоционального контакта. Привычный старый стиль совместной работы не вернется даже после того, как эпидемия сойдет на нет.

Многое будет зависеть от того, как быстро правительства, бизнес и общественные организации отреагируют на новую ситуацию и выработают новые законы и правила, защищающие работников и общество от произвола «эффективных менеджеров», стремящихся к получению максимальной прибыли за счет персонала. Вместе с тем, в случае удачного решения этой задачи, экономика и общество смогут перейти на новую ступень развития.

В заключение Фонд Бертельсмана прилагает таблицу, в которой показаны отрасли экономики, несущие наибольшие потери в результате эпидемии коронавируса, а ведь именно на них приходится основная доля экономически активного населения стран Запада. В катастрофическом состоянии находятся авиационная отрасль, автопром, туристический, отельный и ресторанный бизнес, сфера культуры и развлечений, а также общественный транспорт и банки. В выигрыше — ИТ-отрасль, фармацевтика и здравоохранение, а также образование. В целом складывается крайне негативный баланс для трудовых ресурсов, и эту ситуацию придется «разруливать» еще многие годы.

Австрийская «Штандарт» (Der Standard) пишет в этой связи: «сфера труда уже никогда не будет прежней, covid-19 ее полностью переформатировал. Все гораздо серьезней, чем мы представляли себе в начале эпидемии, и речь уже не идет о правилах дезинфекции, социальной дистанции и ношении масок. Речь идет о подлинном разрыве с прежней системой труда».

Налицо первые, весьма тревожные симптомы перемен: молодежь в возрасте 19-24 лет, только начавшая трудовую деятельность, в массовом порядке теряет работу. Их либо уволили, либо не принимают в новую систему труда.

Повсюду наблюдается триумфальное шествие «удаленки», но и с ней не все так просто. Решающим преимуществом при такой работе будет наличие достаточно просторной квартиры либо своего дома. Проживание в тесных жилищных условиях с детьми может стать непреодолимым препятствием для дистанционной работы. Особенно негативно «удаленка» скажется на работающих женщинах, которые в то же самое время вынуждены выполнять функцию домохозяек.

Для большинства сотрудников исчезнут привычные атрибуты «офисной культуры»: радости коллективной работы и отдыха, атмосферы состязательности, веселых корпоративных вечеринок и любовных интрижек на работе. Начнется скучная трудовая жизнь в малогабаритной городской квартире, в присутствии детей, а зачастую и престарелых родителей.

Чрезвычайно ужесточится кадровая политика компаний. Социологические опросы в Европе показывают, что руководство корпораций будет в первую очередь проводить реструктуризацию и снижать себестоимость продукции. Будет вводиться укороченная (четырехдневная или 30-часовая) рабочая неделя, сокращаться зарплата и персонал. Фактически, считают экономисты, это время уже наступило: в перспективе все будет строиться по принципу «меньше работы, меньше персонала за меньшую зарплату».

Люди будут вынуждены смириться с этой новой реальностью, которая будет означать также отказ от привычных социальных завоеваний. По мере сокращения трудовых коллективов будет снижаться роль профсоюзов, администрация получит неограниченное право увольнения и найма. В каком-то смысле это станет возвратом к раннекапиталистическим отношениям. Особенно тяжелый удар придется по молодежи, вступающей в жизнь в новых условиях.