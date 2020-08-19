Германия обвинила США во вмешательство в дела Европы

Германия и страны Евросоюза должны дать понять США, что угрозы санкций по отношению к проекту "Северный поток — 2" неприемлемы. Об этом заявила в интервью WirtschaftsWoche премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

По ее словам, сейчас есть необходимость в сигнале, что ФРГ и европейские страны не допустят шантажа в свой адрес по этому вопросу.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты не могут указывать германскому государству, какие источники энергии использовать.

"Если мы позволим такое вмешательство, то в какой-то степени это будут еще "цветочки". Кто гарантирует, что следующим шагом они не начнут указывать нам, какие машины мы можем использовать?" — сказала Швезиг.

Премьер также отметила, что Германия нуждается в газе, который бы поставлялся по "Северному потоку — 2", для перехода к использованию возобновляемых источников энергии. По ее словам, единственной альтернативой мог бы быть дорогостоящий газ из США.