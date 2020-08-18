Цена золота: распродать дома и купить слитки

Из-за обвала лиры турки начали продавать недвижимость и машины и покупать золото. Издание отмечает, что за последние пять лет национальная валюта Турции рухнула с отметки в три лиры за доллар до 7,37 лиры.

Обвал валюты многие связывают с действиями президента Реджепа Тайипа Эрдогана , который укрепляет контроль над государственными органами (некоторые считают, что он контролирует даже центральный банк). Из-за этого иностранные инвесторы отказываются вкладываться в экономику Турции и лира слабеет.

Жители Турции пытались обезопасить себя и скупали доллары, но центральный банк ввел жесткий контроль за движениями капитала. В итоге за последние семь дней турки скупили слитки на общую сумму в семь миллиардов долларов.

Стоимость драгметалла в лирах движется по экспоненте: в 2000 году унция продавалась примерно за тысячу лир, а сейчас она стоит более 14 тысяч.

Как писал «Рамблер», этим летом цены на золото побили исторический рекорд, подскочив выше двух тысяч долларов за унцию (примерно 30 граммов золота).

Аналитики объясняли, что золото начинают активно скупать в кризисные периоды, когда в мире пропадает доверие ко всем валютам.

На прошлой неделе золото подешевело до 1921,65 доллара (минимальное значение с 28 июля), а затем и до 1863 долларов, но в итоге вернулось к росту.