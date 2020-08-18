Нефтяники столкнулись с экзистенциальным кризисом 

Нефтяные компании по всему миру столкнулись с экзистенциальным кризисом, пишет Bloomberg. Перед ними встал вопрос, стоит ли инвестировать в разработку новых месторождений, добыча на которых в будущем может не окупиться.

Вопросы по поводу целесообразности развития многих проектов, в особенности отдаленных и технологически сложных, возникали и прежде. Теперь они участились из-за пандемии коронавируса и вызванного ею падения глобального спроса. Катаклизм запустил и без того актуальный процесс перехода на использование альтернативных источников энергии. С марта цена на нефть колеблется в диапазоне вокруг 40 долларов за баррель, что делает убыточными многие проекты по добыче не только более дорогой сланцевой, но и традиционной нефти.

В качестве примеров приводятся месторождение на Фолклендских островах (спорная территория между Великобританией и Аргентиной в южной части Атлантического океана), 10 лет назад считавшееся перспективным, и месторождение Sunrise («Восход») в канадской провинции Альберта. Первое разрабатывается британскими Rockhopper Exploration и Premier Oil. Последней в июле пришлось списать с баланса инвестиции на 200 миллионов долларов, признанные убыточными.

Sunrise принадлежит совместному предприятию BP и канадской Husky Energy. Весной объемы добычи битума (нефтепродукта, из которого производят синтетическую нефть) сократились в шесть раз — с 60 до 10 тысяч баррелей в день. Обе компании признают, что не уверены, будут ли осуществлять дальнейшие инвестиции.