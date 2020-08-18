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По словам главы «Роснефти», он привез образец нефти, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения, назвав ее характеристики — «потрясающими».

«Содержание серы — 0,02 процента. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире. Плотность нефти 0,826 грамма на кубический сантиметр, высокая степень баррелизации. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, одиннадцать долларов на баррель», — пояснил Сечин.

Он также подчеркнул, что по характеристикам нефть «лучше ближневосточной».

«И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы, произведенная на 31-й скважине», — отметил глава «Роснефти».

«Рамблер» писал, что проект «Восток Ойл» объединяет месторождения Ванкорской группы и месторождения на севере Красноярского края.