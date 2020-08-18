Евро по 100 рублей: россиянам предрекли тяжелую осень

Осенью рубль может рухнуть до 80 рублей за доллар и 100 — за евро. Об этом заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Девальвация вполне может опустить «деревянный» до 80 и 100 рублей к доллару и евро, соответственно. Нужно понимать, что слабым рублем отчасти замещаются выпадающие нефтегазовые доходы, поскольку выручка поступает в валюте, что выгодно бюджету», — цитирует специалиста MK.RU.

Он уверен: в ближайшие месяцы у рубля нет шансов на укрепление. При самом лучшем прогнозе он «останется в коридоре 70-76 рублей за доллар и 83-89 за евро. При этом эксперты Высшей школы экономики считают, что повторение дефолта 1998 года в среднесрочной перспективе маловероятно.

Ситуация отличается от того, что было 22 года назад, так как сейчас у России имеются резервы при низком уровне госдолга. По мнению специалистов, в ближайшее время больше всего стоит опасаться снижения зарплат и роста безработицы, а также увеличения цен.