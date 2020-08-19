Корабли ВМФ РФ отправили к «Северному потоку-2»

Для охраны трубоукладочных судов, которые задействованы в строительстве «Северного потока — 2», были задействованы корабли Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Как пояснил Попов в беседе с «Интерфаксом», флот сопровождал трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко» во время перехода из Владивостока в Калининград.

«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — пояснил замсекретаря Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, которые пройдёт по дну Балтийского моря. Общая их мощность составит 55 млрд куб. м в год.

Строительство трубопровода, который был закончен уже более чем на 90%, было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США.