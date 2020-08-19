Эксперт назвал две замены доллару и евро

По данным МВФ, Россия обогнала Германию по размеру ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и стала пятой крупнейшей экономикой мира. Если номинальный ВВП показывает размер экономики в долларах, то ППС показывает то, сколько можно себе позволить в данной стране за эту сумму. Другими словами, за 1,67 трлн долларов (номинальный ВВП России) в нашей стране можно приобрести столько, сколько в других странах за 4,17 триллиона долларов (ВВП ППС России), притом что немецкий номинальный ВВП — 4 триллиона долларов, а ВВП ППС — 4,16 триллиона.

Из-за пандемии экономика Германии просела вдвое сильнее, чем российская. Более того, по некоторым отраслям, особенно в гражданском машиностроении, нам было некуда падать, так как их размер и без того очень маленький, а импортозамещение, по сути, это локализация тех товаров, спрос на которые не зависит от мировой экономики. То есть мы до сих пор не освоили свои же рынки.

По этой же причине торговый профицит у нас сохраняется и сейчас. Импортозамещение, хоть оно и частичное, в совокупности с падением курса рубля ограничивает импорт. Благодаря этому властям удалось к 2018 году преодолеть бюджетный дефицит и нарастить международные резервы (МР).

В итоге в 2020 год Россия вступила с МР в размере 556 млрд долларов. Несмотря на расходование американской валюты для поддержки рубля, стоимость резервов выросла, пройдя в начале августа отметку в 600 млрд долларов. Это стало возможным благодаря тому, что последние пять лет власти наращивали долю золота в МР. С 2016 года объем драгоценного металла вырос наполовину, а во времена кризиса, как мы знаем, стоимость золота всегда растет по отношению ко всем валютам. Так, кризис 2020 года не стал исключением, и доллар упал к драгметаллу на 20 процентов. Больше того, если в конце 2016 года за унцию давали 1151 доллар, то сейчас оно торгуется около отметки в 2000 долларов. То есть за четыре года доллар потерял к золоту почти три четверти своей стоимости.

Ограничительные меры в России практически не затронули топливно-энергетический, военно-промышленный и сельскохозяйственные секторы, которые являются тремя китами, на которых стоит российская экономика. Несмотря на падение цен на нефть, кроме роста золота, России помог еще и рост цен на зерновые. Здесь невольно обращаешь внимание на то, что реальными ценностями в мире являются не доллары и евро, а золото и хлеб. Монетизация не просто не помогает развитым странам противостоять кризису, а еще и девальвирует саму концепцию монетаризма, которая, как считалось, победила все альтернативные модели.

Невольно задаешься и другим вопросом: если доллар — самая главная и надежная валюта, а американцы ее печатают, то почему наиболее богатые на земле народы — это не американцы, а жители Катара, ОАЭ, Швейцарии, Норвегии и прочих стран? Эти государства разные: у одних много сырья, у других — налаженный банковский бизнес. Общий признак состоит в том, что все перечисленные страны маленькие и с небольшим количеством населения.

Между тем, по недавней оценке рейтингового агентства «Фитч», у западных экономик традиционно наивысшие показатели. Его аналитиков не смущает тот факт, что демократические страны, как правило, закредитованы, а налоги на доходы превышают в среднем 45 процентов. Проблема в методике расчетов: максимальную оценку может получить только то государство, которое печатает резервную валюту (естественно, доллар) или входит в блок, связанный валютными соглашениями (намек на Еврозону).

Россию «Фитч» похвалил практически за все меры, принятые монетарными и финансовыми властями. Правда, несмотря на позитивные прогнозы для нашей экономики, агентство отметило и старые проблемы: зависимость от нефти, слабые институты, политические риски, коррупцию и прочее (из-за чего наша оценка — ВВВ+).

Фактически с момента распада СССР Россия усиленно встраивалась в мировую экономику, основанную на принципах свободного рынка. Четверть века мы придерживались полной конвертируемости валюты и свободы движения капитала, втискивались в ВТО. Однако санкции после 2014 года повернули этот процесс вспять: из-за попыток дезинтегрировать нашу страну России пришлось полагаться лишь на свои силы. Жесткая монетарная и фискальная политика заставили нас потуже затянуть пояса.

В итоге получается, что РФ раньше других и по другим причинам понесла немыслимые экономические потери. Поэтому и негативный эффект от мирового карантина стал не столь ощутим. В отличие от нас, экономики других стран к пандемии никак готовы не были. Если в 2015 году ведущие мировые державы ввели санкции против России, то не разбирающий национальностей коронавирус пятью годами позже ввел санкции против всех. Экономики оказались дезинтегрированы через разрыв производственных цепочек и глобальной цепи добавочной стоимости. Следствием этих губительных процессов во всем мире стало резкое подорожание продовольствия и рост безработицы, провалы систем здравоохранения, невозможность повышать госдолг без последствий, что еще больше дестабилизировало сами резервные валюты.

Станет ли Россия после коронакризиса сильнее? На этот вопрос пока нет ответа. Но одно известно точно: другие государства выйдут из перипетий 2020 года куда более слабыми.

Автор — научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ