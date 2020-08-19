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Названа дата нового заседания комитета ОПЕК+

Газета.Ru
1 час назад
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по завершении онлайн-заседания объявил дату новой встречи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на коммюнике.
Названа дата нового заседания комитета ОПЕК+
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, новое заседание назначено на 17 сентября. Оно пройдет при участии технического комитета ОПЕК+.
По итогам прошедшего совещания комитет отметил улучшение ситуации на рынке нефти. Члены альянса также отметили более медленные темпы восстановления, чем прогнозируемые.
Кроме того, в коммюнике заявляется, что рынок сырья показал себя "хрупким", а также отразил "значительную неопределенность".
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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