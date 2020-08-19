Названа дата нового заседания комитета ОПЕК+

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по завершении онлайн-заседания объявил дату новой встречи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на коммюнике.

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Так, новое заседание назначено на 17 сентября. Оно пройдет при участии технического комитета ОПЕК+.

По итогам прошедшего совещания комитет отметил улучшение ситуации на рынке нефти. Члены альянса также отметили более медленные темпы восстановления, чем прогнозируемые.

Кроме того, в коммюнике заявляется, что рынок сырья показал себя "хрупким", а также отразил "значительную неопределенность".

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.