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Подсчитаны потери России из-за дешевой нефти 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитаны потери России из-за дешевой нефти
Фото: Reuters
В России подсчитали потери бюджета из-за дешевой нефти, с начала года нефтегазовые доходы составили меньше трети поступлений, указывают в Счетной палате. В общей сложности, их доля составила только 29,3 процента.

«Из 9,09 триллиона рублей за январь-июнь 2020 года нефтегазовые доходы составили только 2,66 триллиона рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,46 триллиона рублей», — указывают в ведомстве.

Уточняется, что наиболее существенное уменьшение доходов зафиксировано по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья и по вывозным таможенным пошлинам на сырую нефть и природный газ.
Ранее в августе Минфин сообщал, что потери российского бюджета в июле 2020 года из-за дешевой нефти составили 92,5 миллиарда рублей. Согласно бюджетному правилу, при стоимости нефти выше 42,4 доллара за баррель дополнительные доходы от ее продажи идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда стоимость сырья падает, валюту продают для покрытия бюджетного дефицита.
В 2020 году мировые цены на нефть обрушились. Это произошло на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. После заключения нового соглашения стоимость сырья начала постепенно восстанавливаться.
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Комментарии
Экономика , Счетная палата , Минфин , Фонд национального благосостояния
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