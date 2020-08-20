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Россия обновит 15-летний рекорд по заимствованиям 

runews24.ru 1 час назад
Россия обновит рекорд по заимствованиям
Фото: РИА Новости
Государственные заимствования России по итогам 2020 года могут составить 4,1 триллиона рублей. Таким образом, это будет крупнейший объем за последние 15 лет.
Об этом пишет РБК со ссылкой на официальные данные Счетной палаты.
Так, за первые шесть месяцев текущего года объем заимствований составил 1,6 триллиона рублей. Эти деньги нужны для покрытия дефицита бюджета — а он за тот же период составил почти триллион рублей.
Всего же дефицит может достичь показателя в пять триллионов.
Если говорить о мировой ситуации, то здесь тоже ввиду кризисной ситуации долг всех стран вырастет до $275 триллионов. Это на 20 триллионов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил RT со ссылкой на Институт международных финансов (США).
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Экономика , Счетная палата , РБК
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