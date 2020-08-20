Россия рискует остаться без белорусских продуктов 

Повлияют ли протесты в Белоруссии на поставки продуктов на российский рынок, и чем объясняется аграрный успех соседей, разбиралась «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а его основная соперница Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения с силовиками, а также забастовки на предприятиях.

Около 15% ассортимента молочной продукции в магазинах России белорусского производства. При этом гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов заверил, что коров в Белоруссии доят ежедневно и процесс не прерывался.

«Молоко в республике производят, перерабатывают и продают каждый день. Да и процесс это непрерывный по сути, как можно не подоить корову. У белорусских предприятий давно налажены связи с поставщиками и покупателями в России», — подчеркнул он.

При этом эксперты отмечают, что успех белорусских аграриев заключается в серьезной поддержке государства и низких ценах на электроэнергию, которые обеспечивались за счет закупок нефти и газа по внутрироссийским ценам. Однако в 2020 году договориться о прежних ценах Москве и Минску не удалось.

«Думаю, как бы не развивались события с политическим кризисом, реформы в аграрном секторе страны неизбежны. Потому что сейчас сельское хозяйство растет на огромной поддержке государства, а она будет сокращаться. В краткосрочной перспективе такие реформы будут означать снижение выпуска продукции и, как следствие, объемов поставок в Россию», — отметил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

При этом, по его мнению, самое страшное, что может грозить российским покупателям, — уменьшение ассортимента на прилавках.