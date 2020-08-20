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Число безработных в России в июле выросло на 40,6% в годовом выражении 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Названо число безработных в России
Фото: ТАСС
Численность безработных в России в июле 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,731 млн человек, или 6,3% экономически активного населения. Как отмечается в материалах Росстата, по сравнению с июлем 2019 года этот показатель вырос на 40,6%, а прирост к июню текущего года составил 2,7%.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 3,3 млн человек, в том числе 3 млн человек получали пособие по безработице.
По данным статистического ведомства, численность экономически активного населения в июле 2020 года составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

Зарплаты

Реальные зарплаты в России в июне 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем 2019 года, следует из материалов Росстата.
За январь — июнь текущего года реальные зарплаты выросли на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 3,8% по сравнению с июнем 2019 года и составила 52 тыс. 123 рубля.
По итогам первого полугодия среднемесячная начисленная зарплата выросла в годовом выражении на 5,8%.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Росстат
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