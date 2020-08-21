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В России не поверили Эрдогану про месторождение газа в Черном море 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
В России отказались верить Эрдогану
Фото: Reuters
Месторождения газа объемом 320 млрд кубометров обнаружили в Черном море турецкие бурильщики. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил сомнение в словах Эрдогана.

«Нужно дождаться данных аудита этого месторождения. Очень настораживают, что именно политики об этом заявляют. Это может быть не так. И объемы могут быть меньше, чем объявил Эрдоган. Такое уже было. Польша заявляла, что она чуть ли не самая богатая страна по запасам сланцевого газа. И себя обеспечит и всю Европу. В итоге там ничего не добывается. И соседи Турции так же ошибались: Греция и Кипр заявляли, что обладают огромными запасами на своем шельфе. В итоге никто ничего не добывает. Только Израиль дошел до добычи. Но официальные запасы на его месторождении «Левиафан» значительно меньше, чем заявлялось. Поэтому нужно дождаться итогов аудита», — сказал Юшков.

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По его словам, если данные о запасах газа подтвердятся, то перед Анкарой встанет множество новых проблем.

«Кто будет разрабатывать это месторождение? Будут ли привлекаться иностранные инвесторы? И если да, то какие будут направления поставок газа. Как показал пример Израиля, если приходят иностранцы, они хотят отправлять газ на более маржинальные рынки Западной Европы. Турция будет настаивать, чтобы газ сначала шел на внутренний рынок, а уж потом за рубеж.

Также стоит вопрос о рентабельности добычи. Черное море — глубоководное, и добывать там дорого. Добычу в Черном море ведут Румыния, Украина, Россия на шельфе Крыма, но добыча там небольшая, по несколько миллиардов кубов. И здесь 320 млрд кубов — это небольшое месторождение. Его разработка займет от пяти до семи лет. Технически Турция может разрабатывать месторождение сама, у нее есть нужные компетенции. Вопрос в себестоимости», — пояснил эксперт.

Для России это месторождение проблем не создаст.

«У России и так полно проблем на турецком рынке, потому что очень большая конкуренция. Азербайджан в прошлом году достроил газопровод TANAP и теперь поставляет 6 млрд кубов в год в Турцию. Есть Иран, который вынужден давать большие скидки, потому что он под санкциями. Плюс переизбыток предложения на рынке СПГ позволяет Турции довольно дешево брать СПГ», — заключил аналитик.

Ранее Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Газпрому» не надо оплачивать назначенный поляками штраф.
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Комментарии 13
Экономика , Видео , Реджеп Эрдоган , Игорь Юшков , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности
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