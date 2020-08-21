Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.50
$
75.00
88.00
88.38
Прогноз
24.08 – 31.08
$
74.18
83.80
Индексы и котировки Brent
44.28
–0.07 Золото
1940.44
+0.11 РТС
1272.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1797
+0.0009
07.08
1.1788
18.08
10.08
27.07

Турция нашла замену российскому газу 

News.ru 14 часов назад
Эрдоган нашел замену российскому газу
Фото: EPA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна обнаружила у себя крупнейшие запасы газа за всю историю. Глава государства оценил месторождение в 320 млрд кубометров, добавив, что это лишь часть залежей. Западные эксперты считают, что после этого у Турции отпадёт желание покупать российский газ, а проект газопровода «Турецкий поток» может быть поставлен под угрозу. Однако российские аналитики считают, что пока Москве не стоит беспокоиться.
Месторождение газа в Чёрном море обнаружило буровое судно «Фатих» недалеко от границ Румынии и Болгарии. Президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции 21 августа заявил, что его страна вступает в новую эпоху. По его словам, речь идёт о запасах величиной 320 млрд кубометров и Анкара продолжит исследовательские работы в этой области.
Разведанные запасы — только часть более обширных ресурсов, — пояснил Эрдоган.
До сих пор Турция зависела от зарубежных поставок газа, в том числе российских. Незадолго до официального анонса источники Reuters сообщали, что в турецких территориальных водах нашли от 800 млрд до 26 триллионов кубометров газа и этих запасов республике хватит на 20 лет. Это ставит под вопрос поставки энергоносителей из России.

Не удивлюсь, если за этим последуют новые находки, — комментирует Bloomberg управляющий директор консалтингового агентства Merkel Energy Кристоф Меркель. — Болгария, Украина и Греция могут очень заинтересоваться покупкой этого газа, если Турция решит его экспортировать. В зависимости от размера находки я ожидаю, что по крайней мере часть «Турецкого потока» будет стоять без дела. Зачем Турции продолжать импортировать газ из России?

Однако другие аналитики подчёркивают, что цена и спрос на газ сегодня находятся на историческом минимуме, поэтому непонятно, насколько прибыльным будет добыча турецкого газа и станет ли Анкара его экспортировать.

Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в разговоре с NEWS.ru отметил, что необходимо дождаться официального аудита турецкого газового месторождения, прежде чем судить о его прибыльности.

Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергобезопасности:
Найденные запасы — 320 кубометров газа — не такой уж большой объём. Да, извлекать газ оттуда можно долго, но, как правило, ежегодные объёмы добычи будут не очень большими. Кроме того, Чёрное море — глубокое, а себестоимость добычи высокая. В современных условиях большой вопрос, что выгоднее Турции: закупать газ или вести свою добычу, дорогую и нерентабельную. Так что на краткосрочную перспективу российским поставкам газа ничего не угрожает. У нас есть другие проблемы: альтернативные закупки Анкары, низкие цены на спотовых рынках, которые позволяют Турции довольно много и довольно дёшево закупать СПГ. То есть турецкий рынок действительно становится более конкурентным и таких позиций как раньше, когда Турция была вторым по величине направлением наших поставок, у России больше не будет.

Эксперт выразил уверенность в том, что проекты «Турецкий поток» и «Голубой поток» останутся востребованными. Он также заметил, что разведка крупных запасов ещё не означает, что их начнут добывать. Так, несколько лет назад в Польше обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений сланцевого газа, однако ни один кубометр из него так и не был извлечён. По словам эксперта, добыча турецкого газа может начаться через пять—семь лет. Тогда и станет понятно, насколько сильно стоит беспокоиться России.
Тем не менее собственные газовые месторождения представляют для Турции не только экономическую, но и геополитическую выгоду. Энергетическая независимость позволит ей не учитывать газовые сделки в отношениях с Россией и другими державами, у которых она закупает энергоносители. Вполне возможно, через несколько лет России придётся вести дела с куда более смелыми турецкими политиками.
Видео дня. Рубль слабеет под давлением дешевеющей нефти
News.ru: последние новости
Экономист заявил, что весь мир ожидает «роковой сентябрь» Экономист заявил, что весь мир ожидает «роковой сентябрь» ВМФ России взял под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2» ВМФ России взял под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2» В ФРГ назвали верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока — 2» В ФРГ назвали верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока — 2»
Комментарии 18
Экономика , Реджеп Эрдоган , Игорь Юшков , Фонд национальной энергобезопасности , Bloomberg , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унитаз на кухне: сколько стоит снять квартиру в Сочи
Унитаз на кухне: сколько стоит снять квартиру в Сочи
Россиян освободят от налога при продаже жилья
Россиян освободят от налога при продаже жилья
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Мишустин предложил Силуанову проверить зрение
Мишустин предложил Силуанову проверить зрение
Новости партнеров
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение