Турция нашла газ. Что будет с российским 

Турция обнаружила крупнейшие в своей истории месторождения газа. Залежи, объемы которых, по словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, достигают 320 миллиардов кубометров, располагаются в районе Черного моря. Повлияют ли «находки» Анкары на ее отношения с Россией и изменят ли они европейский рынок газа, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Энергоэксперт: Нужно коммерческое подтверждение объемов

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович полагает, что найденные турецкие запасы газа действительно внушительные для региона. полагает, что найденные турецкие запасы газа действительно внушительные для региона.

— Это большие для Черного моря запасы. Таких объемов раньше там не находили. Есть месторождения у Румынии, в районе Одессы и Крыма. Были попытки России разрабатывать месторождения у Краснодарского края. Но они в несколько раз меньше турецких, — сказал он.

Тем не менее «нужно ждать коммерческого подтверждения» добычи. Еще неизвестно, сколько ежегодно можно добывать голубого топлива.

Митрахович сомневается в том, что Турции удастся начать добычу раньше 2023 года, о чем говорит Эрдоган. К тому же в условиях низких цен на нефть и газ освоение морского шельфа может оказаться нерентабельной затеей: «Без госсубсидий точно не обойдется».

В перспективе с новым газовым месторождением Турция «может стать еще одним конкурентом на газовом рынке».

Заместить «Турецкий поток»?

По первым оценкам, речь может идти о 10–12 млрд кубов. Таких объемов хватает, чтобы заместить поставки из России. Однако Анкара вряд ли откажется от них, считает Митрахович.

— Российский импорт может пострадать, но вряд ли Турция будет полностью от него отказываться. Спрос на газ в такой растущей экономике будет увеличиваться. Возможно, Турция частично откажется от СПГ, потому что в долгосрочной перспективе он все равно будет дороже трубопроводного, — говорит эксперт.

В этому году Турция сократила закупки газа из России, которая с первой строчки поставщиков на турецкий рынок спустилась на пятую. Если в марте 2019 года доля России составляла 33 процента (1,4 млрд куб. м), то в марте 2020 года она упала до 9,9 процента (389,7 млн куб. м).

Тюрколог Яшар Ниязбаев считает, что турецкие залежи не сильно изменят европейский рынок.

— Турецкие месторождения не поменяют газовый рынок в Европе, потому что запасы будут добыты в лучшем случае к 2023 году. Так обещает Эрдоган, но кто-то говорит, что это может затянуться и на более длительный срок. Кроме того, запасов там может хватить на 10 лет, хотя президент Турции надеется найти еще больше углеводородов в этой зоне Черного моря, — говорит он.

Ниязбаев не ожидает отказа от российского газа, идущего по Голубому и Турецкому потокам, поскольку он лишит Турцию возможности реэкспортировать излишки газа дальше в Европу и зарабатывать дополнительные деньги. Да и потребление самой Турции достаточно высокое — 50 млрд кубов ежегодно. В целом, учитывая, что Анкара стремится диверсифицировать свои закупки природного газа и в последнее время отдает предпочтение покупке СПГ из Катара и США, закупки у России будут снижаться, отмечает главред «МК Турция».

Российско-турецкие отношения

Ниязбаев уверен, что на политических отношениях Москвы и Анкары усиление энергетического потенциала Турции не скажется.

— Российский газ не влияет на двусторонние отношения. Это бизнес. Даже в 2015 году, когда отношения Анкары и Москвы ухудшились из-за сбитого российского самолета, газ продолжал поставляться в Турцию. Экономические отношения ухудшились, экспорт Турции остановился, но газ продолжал идти, — заметил он.

Что касается отношений Турции с Европейским союзом , то их, по мнению эксперта, Анкаре придется улучшить. Без теплых связей с Брюсселем договориться об экспорте газа в ЕС будет крайне сложно.

Напомним, отношения Турции с рядом европейских стран в последние месяцы обострились. Греция и Кипр недовольны тем, что турецкие геологоразведочные судна изучают спорные месторождения в Средиземном море. 12 августа в регионе столкнулись греческие и турецкие суда. Франция в конфликте выступила на стороне греков и отправила в Восточное Средиземноморье военные корабли и авиацию.