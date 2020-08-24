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В Турции оценили стоимость нового газового месторождения 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
В Турции оценили стоимость нового газового месторождения
Фото: EPA-EFE/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE
В Турции оценили потенциальную стоимость нового газового месторождения в Черном море в $80 млрд Об этом сообщает госагентство Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.
Он отметил, что резервы нового месторождения по объемам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года.
По словам Бирола, Турция ежегодно сможет добывать с месторождения в Черном море по 10—15 млрд кубометров газа, что покроет треть потребностей турецкого государства в газе.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно обнаружило в Черном море крупнейшее месторождение газа.
Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров. Президент назвал находку "открытием исторического масштаба" и добавил, что поставки газа гражданам начнутся к 2023 году.
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Экономика , Компании , Рынки , Реджеп Эрдоган , Фатих Бирол , Международное энергетическое агентство
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