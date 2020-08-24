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«Ъ»: расходы регионов Сибири превысили их доходы 

Газета.Ru 2 часа назад
Расходы регионов Сибири превысили их доходы
Фото: ТАСС
По итогам первого полугодия 2020 года расходы большинства регионов Сибири превысили их доходы, пишет "Коммерсантъ".
По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в число дефицитных регионов Сибири вошли Иркутская область (дефицит бюджета — 8,6 млрд руб.), Кузбасс (7,2 млрд руб.), Красноярский край (5,5 млрд руб.), Томская область (3,7 млрд руб.), Хакасия (2,7 млрд руб.), Новосибирская область (344,9 млн руб.).
В числе же регионов с профицитом бюджета оказались Тува, Республика Алтай, Алтайский край и Омская область.
По данным аналитиков, общий дефицит региональных бюджетов к концу июня составил 213,7 млрд руб., в то время как на конец марта, у регионов был профицит в 341,3 млрд руб.
Данные показатели обусловлены падением доходов регионов, прежде всего налоговых сборов с бизнеса, а также экстренным повышением социальных и медицинских расходов в период пандемии.
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Экономика , Газета "Коммерсантъ"
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