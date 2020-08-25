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Экономист рассказал о возможном осеннем дефолте 

News.ru и ещё 1 29 минут назад
Оценена вероятность осеннего дефолта
Фото: globallookpress.com
Дефолт станет опасным, когда страна потеряет способность выплачивать внешние долги. Это самая серьёзная разновидность экономического кризиса, которая бывает четырёх видов — суверенный, технический, корпоративный и перекрёстный.

Суверенный дефолт как раз и может привести к долгосрочному кризису и другим неприятным последствиям. Но несмотря на то, что золото-валютные резервы РФ уменьшаются, у государства ещё есть деньги для погашения долга, считает руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Из этого следует, что пока дефолта не будет, приводит мнение эксперта телеканал «360». Но вместо этого возможна девальвация. Сроки её предсказать сложно, так как на обесценивание рубля влияют многие факторы.

Девальвация возможна, потому что не стоит забывать о выборах в США и о новых возможных санкциях, о геополитике, которая мало зависит от экономики, — говорит Шабанов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Рынки , Антон Шабанов , ВШЭ
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