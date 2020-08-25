В ЕАЭС стали меньше торговать в рублях

Доля рубля в торговле России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшилась в пользу других национальных валют, пишет РБК, ссылаясь на доклад «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году» Евразийского банка развития (ЕАБР). В торговых расчетах в ЕАЭС доля рубля снизилась как по экспорту России — с 73,6% в 2018-м до 72,9% в 2019 году, так и по импорту — с 83,9 до 81%. Доля доллара снизилась по экспорту России в ЕАЭС — с 17,4 до 17,2%, но выросла по импорту — с 13,1 до 15,1%. Поступления в евро за экспорт остались на уровне 7,8%, доля перечислений в евро за импорт выросла с 2,7 до 2,9%.

По оценкам ЦБ , доля поступлений за экспорт в страны ЕАЭС в рублях сократилась с 70,2% в 2018-м до 69,8% в 2019 году; за импорт — с 77,2% до 75,3%; в долларах — снизилась с 20,5 до 20,1% по экспорту, но выросла с 16,4 до 17,3% по импорту; в евро — снизилась с 7,9 до 7,8% по экспорту, выросла с 4,2 до 4,3% по импорту; в нацвалютах — выросла с 1,4 до 2,3% по экспорту и с 2,2 до 3,1% по импорту.

По словам директора Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александра Кнобеля, доминирование рубля в расчетах внутри ЕАЭС объясняется тем, что экономика России самая крупная среди всех стран союза и самая макроэкономически стабильная. По объемам торговли Россия также доминирует в ЕАЭС, поэтому для экспортеров оптимальны расчеты в рублях, добавил Кнобель.