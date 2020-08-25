Украина обошла Россию по минимальной зарплате

Верховная Рада Украины утвердила закон о росте минимальной зарплаты на 5,86 процента, до пяти тысяч гривен, что по курсу на 25 августа равняется 183 долларам, сообщает РИА Новости.

Документ должен подписать президент Владимир Зеленский , он вступит в силу на следующий день, то есть изменения начнут работать с 1 сентября. В настоящее время минимальная зарплата в республике составляет 170 долларов. Чтобы оперативно сделать ее выше, депутаты собрались на внеочередное заседание.

Такой уровень зарплат окажется заметно выше, чем в России, где минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составляет 12 130 рублей (162 доллара).

Ранее министр финансов Украины Денис Улютин отмечал, что такая мера обойдется бюджету в 110 миллионов долларов за три месяца. В дальнейшем планы руководства страны предусматривают повышение минимальных зарплат до шести тысяч гривен (219,6 доллара) с начала 2021 года, а далее с 1 июля — до 6,5 тысячи (237,6 доллара).

В России также намерены со временем поднять МРОТ. Вице-премьер Татьяна Голикова в июне назвала это стратегической задачей, но не уточнила параметры повышения.