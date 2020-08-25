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Минимальную зарплату на Украине сделали заметно выше российской 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Фото: РИА Новости
Верховная Рада Украины утвердила закон о росте минимальной зарплаты на 5,86 процента, до пяти тысяч гривен, что по курсу на 25 августа равняется 183 долларам, сообщает РИА Новости.
Документ должен подписать президент Владимир Зеленский, он вступит в силу на следующий день, то есть изменения начнут работать с 1 сентября. В настоящее время минимальная зарплата в республике составляет 170 долларов. Чтобы оперативно сделать ее выше, депутаты собрались на внеочередное заседание.
Такой уровень зарплат окажется заметно выше, чем в России, где минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составляет 12 130 рублей (162 доллара).
Ранее министр финансов Украины Денис Улютин отмечал, что такая мера обойдется бюджету в 110 миллионов долларов за три месяца. В дальнейшем планы руководства страны предусматривают повышение минимальных зарплат до шести тысяч гривен (219,6 доллара) с начала 2021 года, а далее с 1 июля — до 6,5 тысячи (237,6 доллара).
В России также намерены со временем поднять МРОТ. Вице-премьер Татьяна Голикова в июне назвала это стратегической задачей, но не уточнила параметры повышения.
Ранее сообщалось, что указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» снимает задачу повышения пенсий на уровень выше инфляции, то есть обеспечения их реального роста. В Минтруда, комментируя эти изменения, призвали не ориентироваться на указ, поскольку размер пенсий определяют федеральные законы. В свою очередь правительству до конца октября поставлена задача скорретировать план работ до 2030 года для исполнения нового указа.
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Комментарии
Экономика , Татьяна Голикова , Владимир Зеленский , Минтруд , Верховная Рада , РИА Новости
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