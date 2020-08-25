Черноморский газ решит лишь одну проблему Турции

«Буровое судно «Фатих» Турция использует для поиска нефти и газа на шельфе. До этого момента оно работало возле Северного Кипра, где тоже обнаружило проявление голубого топлива.
Сегодня мы наблюдаем за сенсационными сообщениями о находке газового месторождения на турецком шельфе, которое по факту является разумной экстраполяцией, которая была произведена на основании итогов геологической разведки. Это говорит о том, что запасы в будущем будут уточнятся — они могут изменится как в большую, так и в меньшую сторону. Важно понимать, что существующая стадия разведки не может дать окончательных данных об объемах обнаруженного турецким судном месторождения. Обычно такие цифры уменьшаются», — рассказывает эксперт.
2023 год: почему Турция рассчитывает на ускорение
«Объем природного газа в 320 млрд кубометров для турецкой стороны позволит ей «растянуть» его, исходя из растущих потребностей своей экономики приблизительно на 15-20 лет. Вроде бы неплохо — Анкара потребляет топливо, тем самым замещая «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также уменьшая импорт природного газа.
Такой сценарий неизбежно приведет к краткосрочной стагнации российского экспорта, потому что растущая экономика Турции по-прежнему напрямую связана с демографией, которая, по прогнозам Организации объединенных наций, переступит через стомиллионный рубеж населения. Благодаря этому страна станет очень густонаселенной, тем более мусульманская культура предполагает наличие четырех-пяти детей в каждой семье», — рассказывает собеседник агентства.
«Ему тоже обещано улучшение его собственных жилищных и социальных условий, которое неразрывно связано с использованием природного газа. Можно сказать, что в подобной ситуации оказалась и Саудовская Аравия, которая еще в 1990-х годах вдобавок к своей знаменитой саудовской нефти нашла не менее значительные запасы природного газа. Однако о них мы никогда ничего не слышали, потому что фактически все объемы обнаруженного газа Саудовская Аравия пускает на внутреннее потребление для повышения уровня жизни бедного населения.
С моей точки зрения, турецкие политики будут делать то же самое. Иными словами, власти Турции не начнут создавать экспортный капитал из обнаруженных миллиардов кубометров природного газа — у государства есть большое количество утилитарных социальных задач, которые необходимо решать внутри страны», — объясняет эксперт.
Турция рассчитывает на большее
«Турецкое новое месторождение не сможет стать конкурентом ориентированных на экспорт энергетических компаний Российской Федерации. Основной функцией найденного природного газа станет, скорее всего, снабжение внутреннего рынка этого государства.
Кроме того, необходимо учесть, что Черное море считается очень непростым регионом для разработки природного газа. Связано это с тем, что все работы должны проводиться под водой на шельфе, то есть на месторождениях, обычно расположенных на глубине до 200 метров, то есть мелководных. Но турецкий склон Черного моря отнюдь не мелководье — практически в нескольких километрах от берега глубины постепенно меняются от 200 метров до 1 200 метров», — считает эксперт.
«Это не Каспийское море, не шельфовое газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз» в Азербайджане, и тем более не наземное месторождение на Ямале. То есть освоение нового месторождения станет очень серьезным инженерным проектом, который потребует, как международной кооперации, так и очень серьезных инвестиций.
В связи с этим возникает сомнение в реалистичности озвученных Реджепом Тайипом Эрдоганом сроков. С моей точки зрения, Турция не сможет получить собственный газ к 2023 году. Однако эти сроки обоснованы тем, что в указанном году в стране состоятся очередные выборы. В связи с этим электорату необходима морковка, которой его задобрят — президент покажет, что предыдущие правительства не могли найти газ, а он нашел. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что Турция станет экспортером топлива и конкурентом России», — констатировал Анпилогов.