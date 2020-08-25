Черноморский газ решит лишь одну проблему Турции

Найденные в Черном море объемы природного газа Турция сможет использовать около 15-20 лет, рассказал в беседе с ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

Буровое судно «Фатих», которое принадлежит Турции обнаружило крупное месторождение природного газа в Черном море на скважине Туна-1. Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на то, что страна приступит к его добыче уже к 2023 году. Согласно официальной информации турецкого правительства, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров.

Президент Турции отмечал вероятность наличия и других месторождений в исследованном ранее районе. Кроме того, он подчеркнул важность находки, так как она определит энергетическую независимость государства и освободит ее от приобретения энергоносителей из-за рубежа за сотни миллионов американских долларов.

«Буровое судно «Фатих» Турция использует для поиска нефти и газа на шельфе. До этого момента оно работало возле Северного Кипра, где тоже обнаружило проявление голубого топлива.

Сегодня мы наблюдаем за сенсационными сообщениями о находке газового месторождения на турецком шельфе, которое по факту является разумной экстраполяцией, которая была произведена на основании итогов геологической разведки. Это говорит о том, что запасы в будущем будут уточнятся — они могут изменится как в большую, так и в меньшую сторону. Важно понимать, что существующая стадия разведки не может дать окончательных данных об объемах обнаруженного турецким судном месторождения. Обычно такие цифры уменьшаются», — рассказывает эксперт.

2023 год: почему Турция рассчитывает на ускорение

Ранее польское издание Еnergianews сообщало, что турецкая сторона сократила объемы закупок газа из Российской Федерации и по состоянию на июнь 2020 года доля Анкары в экспорте энергетической компании «Газпром» составила 0,01%.

Журналисты польского издания отмечали, что Анкара в течение двух последних лет «в корне переориентировала свой газовой рынок с импортного российского сырья к газу Азербайджана и LNG-терминалов». По данным Федеральной таможенной службы России, в июне 2020 года Турция импортировала 2 млн кубометров российского газа, что в 1127 раз меньше, чем в январе и в 585 раз меньше, чем в мае. Для сравнения, в 2018 году Турция купила у «Газпрома» 23,96 млрд кубометров газа, а в 2019 году только 15 млрд кубометров.

«Объем природного газа в 320 млрд кубометров для турецкой стороны позволит ей «растянуть» его, исходя из растущих потребностей своей экономики приблизительно на 15-20 лет. Вроде бы неплохо — Анкара потребляет топливо, тем самым замещая «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также уменьшая импорт природного газа.

Такой сценарий неизбежно приведет к краткосрочной стагнации российского экспорта, потому что растущая экономика Турции по-прежнему напрямую связана с демографией, которая, по прогнозам Организации объединенных наций, переступит через стомиллионный рубеж населения. Благодаря этому страна станет очень густонаселенной, тем более мусульманская культура предполагает наличие четырех-пяти детей в каждой семье», — рассказывает собеседник агентства.

Кроме того, Алексей Анпилогов подчеркнул, что при оценке перспектив турецкой находки, важно учитывать, кто за ней стоит — электорат Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Ему тоже обещано улучшение его собственных жилищных и социальных условий, которое неразрывно связано с использованием природного газа. Можно сказать, что в подобной ситуации оказалась и Саудовская Аравия, которая еще в 1990-х годах вдобавок к своей знаменитой саудовской нефти нашла не менее значительные запасы природного газа. Однако о них мы никогда ничего не слышали, потому что фактически все объемы обнаруженного газа Саудовская Аравия пускает на внутреннее потребление для повышения уровня жизни бедного населения.

С моей точки зрения, турецкие политики будут делать то же самое. Иными словами, власти Турции не начнут создавать экспортный капитал из обнаруженных миллиардов кубометров природного газа — у государства есть большое количество утилитарных социальных задач, которые необходимо решать внутри страны», — объясняет эксперт.

Турция рассчитывает на большее

На сегодняшний день Турция покупает трубопроводный газ не только у Российской Федерации, но и у Азербайджана и Ирана. Кроме этого приобретает сжиженный природный газ у Алжира, Соединенных Штатов Америки и Катара. Зарубежный СПГ обходится Анкаре в разы дешевле. Анкара не только самостоятельно совершает закупки газа у Российской Федерации, но также остаётся газовым хабом для поставок энергоносителя в страны Европейского Союза . Турецкая республика получает топливо по газопроводу «Голубой поток», а две нити трубопровода «Турецкий поток» обеспечивают газом южные регионы Российской Федерации, потребителей Турции, а также юг и юго-восток Европы. Отметим, что «Газпрому» возведение «Голубого потока» обошлось в сумму около 3,2 млрд долларов США, а «Турецкого потока» порядка 7 млрд долларов.

«Турецкое новое месторождение не сможет стать конкурентом ориентированных на экспорт энергетических компаний Российской Федерации. Основной функцией найденного природного газа станет, скорее всего, снабжение внутреннего рынка этого государства.

Кроме того, необходимо учесть, что Черное море считается очень непростым регионом для разработки природного газа. Связано это с тем, что все работы должны проводиться под водой на шельфе, то есть на месторождениях, обычно расположенных на глубине до 200 метров, то есть мелководных. Но турецкий склон Черного моря отнюдь не мелководье — практически в нескольких километрах от берега глубины постепенно меняются от 200 метров до 1 200 метров», — считает эксперт.

Указанная особенность, считает Алексей Анпилогов, столкнет Турцию с проблемой, заключающейся в дороговизне добываемого газа на новом месторождении.

«Это не Каспийское море, не шельфовое газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз» в Азербайджане, и тем более не наземное месторождение на Ямале. То есть освоение нового месторождения станет очень серьезным инженерным проектом, который потребует, как международной кооперации, так и очень серьезных инвестиций.