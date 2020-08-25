Россия может остаться без тракторов 

Россия покупает в Белоруссии сельскохозяйственные машины и в случае разрыва экономических отношений ей сложно будет заменить продукцию МТЗ. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики

Как писал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста с требованием отставки объявленного победителем Александра Лукашенко . Протесты сопровождались столкновениями с силовиками. При этом в белорусских СМИ появилась информация об антироссийской программе оппозиции, которая включала оформление границы с Россией и вступление в НАТО

При этом, по данным ВШЭ, 18 августа на совещании с Советом Безопасности республики Беларусь Лукашенко заявил, что программа координационного совета оппозиции также предусматривает «выход из интеграционных образований, где доминирует Россия», в том числе из Союзного государства.

Доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии в последние годы колеблется на уровне 48-49%, отметил доцент департамента международных отношений Высшей школы экономики Андрей Суздальцев

По его словам, почти весь машиностроительный экспорт Белоруссии приходится на российский рынок. При этом России сложно будет компенсировать поставки с МТЗ.

«За последние годы интеграции Россия потеряла шесть своих тракторных заводов и заменить продукцию МТЗ непросто», — пояснил Суздальцев.