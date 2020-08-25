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Россия может остаться без тракторов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россия может остаться без тракторов
Фото: РИА Новости
Россия покупает в Белоруссии сельскохозяйственные машины и в случае разрыва экономических отношений ей сложно будет заменить продукцию МТЗ. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.
Как писал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста с требованием отставки объявленного победителем Александра Лукашенко. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками. При этом в белорусских СМИ появилась информация об антироссийской программе оппозиции, которая включала оформление границы с Россией и вступление в НАТО.
При этом, по данным ВШЭ, 18 августа на совещании с Советом Безопасности республики Беларусь Лукашенко заявил, что программа координационного совета оппозиции также предусматривает «выход из интеграционных образований, где доминирует Россия», в том числе из Союзного государства.
Доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии в последние годы колеблется на уровне 48-49%, отметил доцент департамента международных отношений Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
По его словам, почти весь машиностроительный экспорт Белоруссии приходится на российский рынок. При этом России сложно будет компенсировать поставки с МТЗ.

«За последние годы интеграции Россия потеряла шесть своих тракторных заводов и заменить продукцию МТЗ непросто», — пояснил Суздальцев.

Однако, по его словам, из-за не всегда высокого качества белорусских тракторов, фермеры и крупные хозяйства, стремящие повысить эффективность работы, чаще стараются покупать технику Кировского завода в Санкт-Петербурге и импортные машины.
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Комментарии
Экономика , Александр Лукашенко , Андрей Суздальцев , Кировский завод , ВШЭ , НАТО
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