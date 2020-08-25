Экономике России предрекли серьезный шок

В случае ускорения темпов мировой инфляции, российские облигации с фиксированной доходностью окажутся наиболее уязвимыми, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Bloomberg.
Аналитики издания отмечают, что при развитии самого худшего сценария, реальная доходность российских долговых ценных бумаг рухнет до минимума по сравнению со средним показателем за последние три года.
Для российской экономики это будет означать то, что её облигации окажутся ещё менее привлекательными, чем бумаги других развивающихся стран. Такое положение дел с высокой степенью вероятности приведёт к её очередному серьёзному шоку.
Кроме этого, по оценкам аналитиков, рост глобальной инфляции будет способен лишить центральные банки развивающихся стран возможности снижать ключевые ставки, что также может усугубить восстановление их экономик после пандемии COVID-19.