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Курс доллара: Навальный может обвалить рубль 

Мария Иванова и ещё 4 1 час назад
Курс доллара: Навальный может обвалить рубль
Фото: ТАСС
Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшие недели курс доллара может протестировать отметку в 80 рублей, а евро способен подскочить до 90 рублей.
Как сообщал «Рамблер», вечером 26 августа на торгах Московской биржи курс доллара взлетел на 62,5 копейки, до 75,9525 рубля (в моменте курс превышал 76 рублей). Евро подорожал до 89,62 рубля (плюс 43,5 копейки) впервые с февраля 2016-го.
Курс доллара онлайн смотрите на «Рамблер/финансах».
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связали обвал рубля с невысоким интересом инвесторов к риску и санкционной угрозой (в США пообещали ввести против России санкции, если подтвердится отравление оппозиционера Алексея Навального).
Купцикевич также считает, что рубль потерял к доллару и евро более 3,5 процентов за неделю из-за угрозы санкций. В то же время он предположил, что ситуацию пытаются раскачать некоторые игроки, которые пользуются сезонным падением торговых объемов. Аналитик отметил, что внешний фон для российской валюты оптимистичен и рубль пока идет «против тренда».
Купцикевич считает, что евро по 90 рублей необязательно станет ступенькой к евро по 100. Он отметил, что 26 августа Минфину удалось провести удачный аукцион облигаций федерального займа, возможно, это начало возвращения интереса к российской валюте.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Александр Купцикевич , Московская биржа , Минфин , Интерфакс
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