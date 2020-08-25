Путин обеспокоен деятельностью коллекторов

"Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — сказал глава государства, попросив при этом представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному финансированию.