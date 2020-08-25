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Путин призвал взять под контроль ситуацию с превышением полномочий коллекторами 

ТАСС 46 минут назад
Путин обеспокоен деятельностью коллекторов
Фото: РИА Новости
Действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым.

"Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — сказал глава государства, попросив при этом представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному финансированию.

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Экономика , Дмитрий Аристов , Владимир Путин
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