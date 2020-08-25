Сенатор объяснил ошибки с начислением пенсий

"То, что они увидели ошибки, задвоения, если там нет злого умысла, то это все рабочие вещи, которые надо устранять и заниматься этим делом специалистам Ничего удивительного в итогах проверки я не увижу, ничего неустранимого тоже", — пояснил сенатор.

По мнению сенатора, важно, чтобы сотрудники Пенсионного фонда реагировали на жалобы граждан и устраняли нарушения в короткий срок.

Ранее Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда ПФР открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам.

Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.