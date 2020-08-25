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Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий «рабочими вещами» 

РИА Новости 1 час назад
Сенатор объяснил ошибки с начислением пенсий
Фото: depositphotos.com
Ошибки при начислении пенсий, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом заявил РБК первый зампредседателя Совета Федерации Валерий Рязанский.

"То, что они увидели ошибки, задвоения, если там нет злого умысла, то это все рабочие вещи, которые надо устранять и заниматься этим делом специалистам Ничего удивительного в итогах проверки я не увижу, ничего неустранимого тоже", — пояснил сенатор.

По мнению сенатора, важно, чтобы сотрудники Пенсионного фонда реагировали на жалобы граждан и устраняли нарушения в короткий срок.
Ранее Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда ПФР открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам.
Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.
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Комментарии 2
Экономика , Валерий Рязанский , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Совет Федерации , РБК
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