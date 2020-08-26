России предрекли мощнейший удар

Государство полностью отказалось от выполнения своих социальных обязательств ввиду критического положения дел в экономике, считает доктор экономических наук Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на агентство «Аврора».

Ситуация, в которой Россия встречает начало нового делового цикла, катастрофическая: цены на энергоносители, являющиеся основными источниками пополнения российского бюджета, в лучшем случае продолжают оставаться на месте, а в худшем — сохраняют тренд к снижению; рубль продолжает стремительно падать и сомнений в том, что уже в ближайшее время его ожидает девальвация, уже практически не осталось; оставшееся в стране производство, а также малый и средний бизнес из сферы услуг уже не поднимутся после ограничительных мер, принятых из-за пандемии.

По мнению Делягина, все эти факторы свидетельствуют о том, что обстановка в стране критическая. Выхода из сложившейся ситуации нет, и он даже не просматривается. Изменить тренд в экономике РФ мог бы резкий переход страны к производственному росту, однако финансовые спекулянты и либералы, составляющие суть одно, в условиях чудовищного уменьшения привычной кормовой базы будут думать о чём угодно, но только не о том, чтобы вкладывать уплывающие на их глазах и из их рук деньги, оставшиеся от нефтяного изобилия последних 20 лет.

В этой связи, как считает эксперт, экономику России ожидает мощнейший удар, который будет вызван либо второй волной пандемии, либо очередным раундом санкций запада, либо началом массовых волнений и забастовок внутри страны по образцу Белоруссии. После этого страну ожидает стагнация если не сказать депрессия, подытожил Делягин.