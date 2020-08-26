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Италия назвала Китай стратегическим партнером 

BFM.RU 35 минут назад
Италия назвала Китай стратегическим партнером
Фото: РИА Новости
Италия назвала Китай стратегическим партнером, что грозит ей ухудшением отношений с Вашингтоном, регулярно осуждающим международные амбиции Пекина, сообщает Reuters.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил после переговоров со своим китайским коллегой Ван И, который совершает европейское турне.
Италия стала первой крупной европейской страной, которая поддержала китайский проект Нового шелкового пути, подписав ряд контрактов, которые пока не привели к значимым конкретным результатам. Кроме того, Италия пока не наложила санкций на китайскую компанию Huawei.
Со своей стороны, Ван И, намекая на США, заверил, что его страна не желает новой холодной войны.
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Экономика , Reuters
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