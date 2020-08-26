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Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Американская нефть оказалась перед серьезной угрозой
Фото: Reuters
Энергетические компании США начали сокращать добычу нефти в Мексиканском заливе с рекордной за последние 15 лет скоростью. Во вторник, 25 августа, она упала на 84 процента (1,56 миллиона баррелей в сутки) от обычного уровня, сообщает Reuters.
Поводом для этого стало приближение урагана «Лаура». Серьезная угроза заставила американские компании эвакуировать 310 морских объектов, а также приостанавливать работу нефтеперерабатывающих заводов на побережье Техаса и Луизианы.
Такая реакция оказалась сравнима с ситуацией накануне разрушительного урагана «Катрина» — в 2005 году было остановлено почти 90 процентов добычи нефти.
Синоптики ожидают, что ветер на побережье будет достигать 185 километров в час. Власти штатов требуют эвакуировать сотни тысяч жителей прибрежных районов.
На этом фоне цены на нефть поднялись до многомесячных максимумов. Сорт Brent торгуется выше 46 долларов за баррель, а WTI — выше 43 долларов. Тем не менее аналитики не ожидают долгосрочного влияния ситуации на нефтяные котировки, поскольку спрос по-прежнему восстанавливается слишком медленно.
Вместе с тем число буровых установок в США на месторождениях сланцевой нефти выросло впервые с марта 2020 года, что порождает новую угрозу для отрасли.
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Экономика , Reuters
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