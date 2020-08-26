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Долларов и евро в некоторых банках Минска не осталось уже с утра 

Прайм 42 минуты назад
В банках Минска закончилась валюта
Фото: ТАСС
Долларов и евро практически не было в некоторых банках Минска утром в среду, передает корреспондент РИА Новости, обошедший финансовые учреждения белорусской столицы.
Совсем долларов и евро не оказалось в одном из отделений государственного Беларусбанка, там же не было и российской валюты. Причем все равно была очередь в кассу обмена из семи человек.
В отделении Альфа-банка (входит в российскую "Альфа-групп") неподалеку не осталось европейской и американской валюты, но было 20 тысяч российских рублей. В одном из отделений "БСБ банка" (принадлежит швейцарским инвесторам) корреспонденту смогли предложить купить 500 долларов, но не было европейской валюты. В Приорбанке (часть банковского холдинга Raiffeisen) рядом также были доллары и даже в большем количестве (2 тысячи), но евро не было и там.
Достаточное количество валюты было обнаружено только в отделениях обеих белорусских "дочек" российских госбанков — ВТБ и БПС-Сбербанк. Корреспонденту РИА Новости сообщили, что могут поменять более 5 тысяч белорусских рублей, что соответствует примерно 2 тысячам долларов или 1,6 тысячи евро.
Официальные курсы Нацбанка Белоруссии на 26 августа составляют 2,6028 белорусского рубля за доллар и 3,0758 белорусского рубля за евро. Это на 1,9% выше уровней на вторник, а в целом доллар и евро подорожали с момента проведения президентских выборов в республике на 6,3% и 6,2% соответственно: доллар 10 августа стоил по официальному курсу 2,4482 белорусского рубля, евро — 2,8971 рубля.
По всей Белоруссии после выборов президента начались массовые протестные акции. По данным ЦИК, на выборах в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция же считает, что победила Светлана Тихановская. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
Нацбанк Белоруссии во вторник отметил повышенный спрос населения на иностранную валюту и потребовал от банков обеспечить свои обменные пункты наличной валютой, а также взвешенно и экономически обоснованно устанавливать ее курсы. Вместе с тем регулятор рекомендовал активнее информировать граждан что они могут обменять валюту и безналичным способом, в том числе через свои мобильные банки.
Видео дня. Российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро
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Комментарии
Экономика , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Банк ВТБ , Альфа-банк , РИА Новости
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