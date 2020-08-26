В банках Минска закончилась валюта

Долларов и евро практически не было в некоторых банках Минска утром в среду, передает корреспондент РИА Новости, обошедший финансовые учреждения белорусской столицы.

Совсем долларов и евро не оказалось в одном из отделений государственного Беларусбанка, там же не было и российской валюты. Причем все равно была очередь в кассу обмена из семи человек.

В отделении Альфа-банка (входит в российскую "Альфа-групп") неподалеку не осталось европейской и американской валюты, но было 20 тысяч российских рублей. В одном из отделений "БСБ банка" (принадлежит швейцарским инвесторам) корреспонденту смогли предложить купить 500 долларов, но не было европейской валюты. В Приорбанке (часть банковского холдинга Raiffeisen) рядом также были доллары и даже в большем количестве (2 тысячи), но евро не было и там.

Достаточное количество валюты было обнаружено только в отделениях обеих белорусских "дочек" российских госбанков — ВТБ и БПС-Сбербанк. Корреспонденту РИА Новости сообщили, что могут поменять более 5 тысяч белорусских рублей, что соответствует примерно 2 тысячам долларов или 1,6 тысячи евро.

Официальные курсы Нацбанка Белоруссии на 26 августа составляют 2,6028 белорусского рубля за доллар и 3,0758 белорусского рубля за евро. Это на 1,9% выше уровней на вторник, а в целом доллар и евро подорожали с момента проведения президентских выборов в республике на 6,3% и 6,2% соответственно: доллар 10 августа стоил по официальному курсу 2,4482 белорусского рубля, евро — 2,8971 рубля.

По всей Белоруссии после выборов президента начались массовые протестные акции. По данным ЦИК, на выборах в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко , набрав 80,1% голосов. Оппозиция же считает, что победила Светлана Тихановская . На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.

Нацбанк Белоруссии во вторник отметил повышенный спрос населения на иностранную валюту и потребовал от банков обеспечить свои обменные пункты наличной валютой, а также взвешенно и экономически обоснованно устанавливать ее курсы. Вместе с тем регулятор рекомендовал активнее информировать граждан что они могут обменять валюту и безналичным способом, в том числе через свои мобильные банки.