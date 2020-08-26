Россия начала добывать нефть на Кубе 

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Российская государственная нефтегазовая компания «Зарубежнефть» начала добывать нефть на кубинском месторождении Boca de Jaruco, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

На месторождении запущена первая горизонтальная скважина в режиме фонтанирования. Дебит (объем добычи) составляет 52 тонны в сутки. При этом добываемая нефть является сверхвязкой, что делает проект уникальным по сложности.

Добыча осуществляется совместным предприятием «Зарубежнефти» и кубинской компании Cupet, созданным в 2011 году. Применяемая технология «облагораживания» нефти была разработана при участии Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ). Она позволяет вдвое сократить соотношение закачанного пара к добытой нефти.