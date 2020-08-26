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Россия начала добывать нефть на Кубе 

Lenta.ru 40 минут назад
Россия начала добывать нефть на Кубе
Фото: AP
Российская государственная нефтегазовая компания «Зарубежнефть» начала добывать нефть на кубинском месторождении Boca de Jaruco, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.
На месторождении запущена первая горизонтальная скважина в режиме фонтанирования. Дебит (объем добычи) составляет 52 тонны в сутки. При этом добываемая нефть является сверхвязкой, что делает проект уникальным по сложности.
Добыча осуществляется совместным предприятием «Зарубежнефти» и кубинской компании Cupet, созданным в 2011 году. Применяемая технология «облагораживания» нефти была разработана при участии Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ). Она позволяет вдвое сократить соотношение закачанного пара к добытой нефти.
«Зарубежнефть» была основана в 1967 году, в 2004-м преобразована в акционерное обществом, единственным собственником которого является Росимущество. Основные проекты связаны с добычей нефти во Вьетнаме и Боснии и Герцеговине. Также действует совместное предприятие с вьетнамской PetroVietnam, разрабатывающее 13 месторождений в российских регионах.
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Экономика , Компании , Рынки , Росимущество , Lenta.ru
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