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«Где деньги?»: Путина возмутила ситуация с офшорами 

Deita.ru 47 минут назад
Путина возмутила ситуация с офшорами
Фото: РИА Новости
Частные компании, работающие в России, не должны выводить львиную часть своей выручки за рубеж. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент Владимир Путин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Kremlin.ru.
По словам главы государства, ситуация, когда собственники предприятий, зарабатывающих прибыль в России, подчистую выводят её из страны, практически ничего не оставляя в государстве, которое дало им такую возможность, является несправедливой.
В частности, президента возмутила ситуация, сложившаяся вокруг «Башкирской содовой компании», которая собиралась начать разработки шихана Куштау. По мнению Путина, данная организация как раз и является ярчайшим примером бизнеса, средства которого находятся в офшорах, а не работают внутри России.

«Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются», — отметил президент.

Кроме этого, российский лидер обратил внимание и на факт того, что доля государства в структуре БСК, составлявшая более 60%, за несколько лет была размыта почти вдвое.
В этой связи, Путин попросил прокуратуру провести проверку законности данной сделки. Правительству и руководству Башкирии президент также поручил детально разобраться в ситуации.
Народные протесты против разработки горы Куштау вышли на федеральный уровень после того, как между экозащитниками и активистами произошли столкновения с силами Росгвардии и представителями частных охранных компаний.
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Экономика , Компании , Владимир Путин , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , АО "Каустик" , РИА "Дейта"
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