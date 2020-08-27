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Лукашенко призвал белорусов шевелиться 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Лукашенко призвал белорусов шевелиться
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний год принес немало испытаний стране. Об этом пишет БЕЛТА.
По его словам, из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала. К этому добавилась непростая политическая ситуация, которую, как считает Лукашенко, пытаются раскачивать изнутри и извне.

«Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности», — сказал он и призвал белорусов «шевелиться самим», чтобы избежать проблем в экономике.

Лукашенко подчеркнул, что ключевая задача — нарастить сбыт продукции.

«Отсюда и валюта, и курс рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию», — отметил президент.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Тысячи работников главных промышленных предприятий страны присоединились к общенациональной забастовке, объявленной оппозицией. Лукашенко назвал локаут «ножом в спину» власти.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Александр Лукашенко
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